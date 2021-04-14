Гендиректор "Рубина" назвал попадание клуба в еврокубки дополнительным бонусом

ТАСС, 14 апреля. Казанский футбольный клуб "Рубин" не имеет конкретной задачи выйти в еврокубки в этом сезоне, попадание на международную арену является дополнительным бонусом. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Рубин" с 43 очками после 25 игр занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, отставание от идущих третьими и четвертыми московских "Локомотива" и ЦСКА соответственно составляет три очка. Эти позиции позволят клубам принять участие в третьем и втором квалификационных раундах Лиги конференций.

"Мы перед собой не ставим какие-то определенные задачи, на этот год у нас была цель - формирование новой команды, - сказал Сайманов. - Нужно было дать время, чтобы команда сыгралась, посмотреть на позиции - какие требуется усилить, какие игроки нас устраивают. Возможность попасть в еврокубки для нас - это, скорее, дополнительный бонус, такая приятная неожиданность. У нас всегда стоит задача выиграть следующий матч, мы так далеко не смотрим, чтобы играть в еврокубках, никакого давления на нас нет".

Сайманов отметил, что внутреннее желание попасть в еврокубки есть. "Наверное, внутреннее какое-то желание у всех есть, потому что понимают, что мы можем попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы (Лигу конференций - прим. ТАСС), - отметил Сайманов. - Конечно, хочется, повторюсь: конкретной задачи не стоит. Нужно просто выигрывать каждый следующий матч, вот сейчас готовимся к выезду в Екатеринбург".

В следующем туре "Рубин" 18 апреля в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом".