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НХЛ
Обновлено 

Хоккеист "Далласа" Радулов выбыл до конца сезона из-за травмы

Ожидается, что россиянин полностью восстановится к началу сезона-2021/22
Александр Радулов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 14 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов пропустит оставшуюся часть сезона-2020/21 из-за травмы. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Джим Нилл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Радулову потребуется операция по поводу травмы мышцы, - сказал Нилл. - Из-за этого он будет вынужден пропустить остаток сезона. Ожидается, что он полностью восстановится к началу сезона-2021/22".

Радулов не выходил на площадку в НХЛ из-за травмы нижней части тела с 4 февраля по 15 марта. 21 марта снова был вынужден отправиться в лазарет.

Радулову 34 года, он выступает за "Даллас" с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей, набрав 12 очков (4 гола + 8 передач). Россиянин является двукратным чемпионом мира, один раз завоевывал бронзовую медаль, становился победителем Кубка Гагарина 2011 года в составе московского ЦСКА.

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