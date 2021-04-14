Бывший лыжник Веерпалу дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 14 апреля. Двукратный олимпийский чемпион эстонец Андрус Веерпалу дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

17 марта антидопинговое управление Спортивного арбитражного суда признало 50-летнего Веерпалу виновным в участии в операции "Кровопускание" и запретило ему на два года участвовать в мероприятиях под эгидой FIS.

Веерпалу дисквалифицирован за нарушение статьи 2.9 антидопинговых правил FIS (содействие, сговор, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых правил).

27 февраля 2019 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двух спортсменов сборной Австрии по лыжным гонкам Макса Хауке и Доминика Балдауфа, эстонцев Карела Таммъярва и Андреаса Веерпалу, а также казахстанского лыжника Алексея Полторанина. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.

Операция под названием "Кровопускание" проводилась совместно австрийскими и германскими силовиками. 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой тогда в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков. В ходе расследования по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта группировка, связанная с Марком Шмидтом. Преступники действовали из немецкого Эрфурта и на протяжении нескольких лет предоставляли допинг для спортсменов.

Веерпалу является двукратным олимпийским чемпионом (2002, 2006) и двукратным чемпионом мира (2001, 2009).