"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ. Капризов сделал результативную передачу

ТАСС, 14 апреля. "Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (17-я, 45-я минуты), Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46). В эпизоде с голом Бонино результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который набрал 35-е очко (16 голов + 19 передач) в дебютном сезоне в НХЛ. У проигравших отличились Джейкоб Чичран (23) и Фил Кессел (49), российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.