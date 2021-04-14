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НХЛ

"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ. Капризов сделал результативную передачу

"Миннесота" выиграла со счетом 5:2, Капризов набрал 35-е очко в текущем сезоне
Кирилл Капризов AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 14 апреля. "Миннесота" одержала победу над "Аризоной" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (17-я, 45-я минуты), Зак Паризе (28), Ник Бонино (40) и Джаред Сперджен (46). В эпизоде с голом Бонино результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов, который набрал 35-е очко (16 голов + 19 передач) в дебютном сезоне в НХЛ. У проигравших отличились Джейкоб Чичран (23) и Фил Кессел (49), российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Западного дивизиона "Миннесота" занимает третье место, набрав 53 очка в 41 матче. "Аризона", имея в активе после 44 игр 43 очка, идет пятой.

В следующем матче "Миннесота" 17 апреля примет "Сан-Хосе", "Аризона" 18 апреля дома сыграет с "Сент-Луисом".

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