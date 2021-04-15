Дабл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" обыграть "Бруклин" в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (39 очков + 13 подборов). В составе "Бруклина" дабл-дабл на счету Деандре Джордана (12 очков + 14 подборов).

ТАСС, 15 апреля. "Филадельфия" со счетом 123:117 обыграла "Бруклин" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Филадельфия" одержала третью победу подряд и с 38 выигранными встречами из 55 занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Бруклин" идет вторым, выиграв 37 игр из 55.

Следующий матч "Филадельфия" проведет 17 апреля дома против "Лос-Анджелес Клипперс". "Бруклин" в тот же день примет "Шарлотт".