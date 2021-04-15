"Сент-Луис" уступил "Колорадо" в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

В составе победителей шайбы забросили Пьерр Белльмар (11-я минута), Джейти Компер (23) Микко Рантанен (26), Брэндон Саад (32). У проигравших отличились Винс Данн (16) и Майк Хоффман (46, 57).

ТАСС, 15 апреля. "Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, набрав 11 очков (три гола + восемь передач) в 18 матчах текущего сезона. Его одноклубник Иван Барбашев и форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин очков не набрали.

"Сент-Луис" занимает четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 44 очка в 42 матчах. "Колорадо" одержал четвертую победу подряд и идет первым с 64 очками после 43 игр.

Следующий матч "Колорадо" проведет 17 апреля дома против "Лос-Анджелеса", "Сент-Луис" 18 апреля приедет в гости к "Аризоне".

В других матчах игрового дня "Калгари" на выезде обыграл "Монреаль" (4:1), "Виннипег" - "Оттаву" (3:2).