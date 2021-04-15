В Таиланде создадут национальную федерацию русского рукопашного боя

БАНГКОК, 15 апреля. /ТАСС/. Национальная федерация русского рукопашного боя будет создана на территории Таиланда. Об этом в беседе с корр. ТАСС рассказал официальный представитель Международной федерации рукопашного боя (HSIF) в Таиланде и руководитель спортивного клуба "Русич" Олег Кабалинов.

"В марте у нас состоялась встреча с директором департамента физического воспитания министерства туризма и спорта Ниватом Лимсукнируном, во время которой обсуждались перспективы развития спортивного направления русского рукопашного боя в Таиланде, - рассказал он. - Было заявлено о готовности к совместному развитию и продвижению нового вида спорта на территории королевства". По словам Кабалинова, у него давно была идея организовать в Таиланде обучение виду спорта, "который стоит на защите Российской Федерации".

Руководитель спортивного клуба "Русич" отметил, что занимается продвижением рукопашного боя в Таиланде уже шесть лет. "Активная фаза этого процесса началась примерно три года назад, и сейчас это дает определенные плоды", - отметил он, добавив, что "в Таиланде рукопашный бой, как вид спорта, до этого был неизвестен". Кабалинов пояснил, что рукопашный бой "хорош эффективностью ударов и легким процессом изучения", поэтому в перспективе его могли бы взять на вооружение, например, местные полицейские. "Мы учим не драться, а защищаться, в том числе от холодного и огнестрельного оружия, а также обезвреживать злоумышленников", - продолжил он.

По его словам, сейчас в клубе "Русич" помимо него есть люди, которые могут проводить тренировки. "Пока это россияне, проживающие на территории королевства, но в перспективе тренерами должны стать сами граждане Таиланда, - сказал Кабалинов. - Поэтому стоит задача - переходить на национальный уровень. Другими словам, я занимаюсь подготовкой таиландской сборной по рукопашному бою".

"В июне запланирован чемпионат мира по рукопашному бою и сборная Таиланда едет туда, - заверил специалист. - Таиландская команда впервые выступила в Москве на международном турнире "Кубок Дмитрия Донского", который состоялся в марте 2020 года, она заняла второе командное место. Нынешняя команда в небольшом составе формируется и она заявилась на турнир, который пройдет с 4 по 8 июня в Узбекистане".

Вместе с тем Кабалинов не исключил возможности проведения подобных соревнований в Таиланде. "Я состою в комитете по развитию рукопашного боя на азиатском направлении. Первым турниром, скорее всего, может стать чемпионат Азии", - подытожил представитель HSIF.