Гол и передача Волкова помогли "Анахайму" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Волков также отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Гранта и набрал 10 очков (семь голов + три передачи) в 26 матчах текущего сезона, в составе "Анахайма" он отметился четырьмя голами за семь игр, отличившись во второй встрече подряд. Россиянин стал игроком команды 25 марта в результате обмена из "Тампы", за которую провел 19 матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов не отметился результативными действиями.

"Анахайм" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 35 очка в 44 матчах. "Сан-Хосе" находится на шестой позиции с 40 очками за 42 игры. В следующем матче "Анахайм" 17 апреля дома сыграет против "Вегаса", "Сан-Хосе" в тот же день приедет в гости к "Миннесоте".

В другом матче игрового дня "Вегас" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" (6:2), вратарь гостей Марк-Андре Флёри одержал 485-ю победу в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое четвертое место в истории лиги.