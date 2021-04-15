Назван состав сборной России по хоккею на матчи Евровызова против белорусов

ТАСС, 15 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею под руководством Валерия Брагина назвал состав команды на два матча Евровызова против команды Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Всего в список вошли 29 хоккеистов: вратари - Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ("Трактор"); защитники - Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все - СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба - "Витязь"), Андрей Сергеев ("Динамо", Москва), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба - "Металлург", Магнитогорск); нападающие - Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все - СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба - "Витязь"), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все - "Локомотив").

Российские хоккеисты проведут домашние матчи Евровызова против команды Белоруссии в рамках подготовки к чемпионату мира. Обе встречи состоятся на московском стадионе "ВТБ-Арена" 23 апреля (начало - 18:00 мск) и 24 апреля (14:00 мск).

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.