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Сборные по хоккею

Назван состав сборной России по хоккею на матчи Евровызова против белорусов

Всего в список вошли 29 хоккеистов
Хоккеисты сборной России Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею под руководством Валерия Брагина назвал состав команды на два матча Евровызова против команды Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Всего в список вошли 29 хоккеистов: вратари - Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов ("Трактор"); защитники - Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все - СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба - "Витязь"), Андрей Сергеев ("Динамо", Москва), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба - "Металлург", Магнитогорск); нападающие - Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все - СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба - "Витязь"), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все - "Локомотив").

Российские хоккеисты проведут домашние матчи Евровызова против команды Белоруссии в рамках подготовки к чемпионату мира. Обе встречи состоятся на московском стадионе "ВТБ-Арена" 23 апреля (начало - 18:00 мск) и 24 апреля (14:00 мск).

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

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