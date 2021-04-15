Агент футболистов ЦСКА Васина и Набабкина рассказал о ситуации с их контрактами

ТАСС, 15 апреля. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА еще не обсуждало вопрос продления контрактов с защитниками Виктором Васиным и Кириллом Набабкиным. Об этом сообщил агент футболистов Арсен Минасов, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

По данным портала Transfermarkt, соглашения игроков действуют до 30 июня 2021 года.

"В ЦСКА пришел новый тренер, так что Ивица Олич и будет решать по поводу продления контрактов с Васиным и Набабкиным. Так что пока мы с клубом не обсуждали этот вопрос", - сказал Минасов.

Васину 32 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Набабкин сыграл в трех матчах. В августе у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки, которую защитник получил в матче 3-го Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита" (1:2), а в феврале у 34-летнего Набабкина была диагностирована травма пахового сухожилия. Сроки восстановления футболиста не разглашаются.