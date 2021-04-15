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Футбол в России

Три футболиста барнаульского "Динамо" отстранены за ставки на спорт

Футболисты клуба Владислав Хмелевский, Николай Шенкевич и Виктор Хугаев получили запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на один год

ТАСС, 15 апреля. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от футбольной деятельности игроков барнаульского "Динамо" Владислава Хмелевского, Николая Шенкевича и Виктора Хугаева за ставки на спортивные события. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В ходе совместной проверки департамента защиты игры РФС и администрации "Динамо" удалось выяснить, что некоторые спортсмены футбольного клуба периодически делали ставки в букмекерских конторах на спортивные события, в числе которых матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги, Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

Футболисты клуба Хмелевский, Шенкевич и Хугаев получили запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на один год: шесть месяцев реального наказания и шесть месяцев - условно. Юрий Юдин и Ярослав Овсянников получили наказание в виде отстранения на один год условно.

Как сообщил президент команды Алексей Минин, с игроками, которые наказаны реальными сроками, будут расторгнуты контракты.

Барнаульское "Динамо" выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в группе 4. Клуб после 17 туров занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 29 очков. В следующем туре "Динамо" 17 апреля примет "Волну" из Нижегородской области.

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