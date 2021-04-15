Три футболиста барнаульского "Динамо" отстранены за ставки на спорт

ТАСС, 15 апреля. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от футбольной деятельности игроков барнаульского "Динамо" Владислава Хмелевского, Николая Шенкевича и Виктора Хугаева за ставки на спортивные события. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В ходе совместной проверки департамента защиты игры РФС и администрации "Динамо" удалось выяснить, что некоторые спортсмены футбольного клуба периодически делали ставки в букмекерских конторах на спортивные события, в числе которых матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги, Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

Футболисты клуба Хмелевский, Шенкевич и Хугаев получили запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на один год: шесть месяцев реального наказания и шесть месяцев - условно. Юрий Юдин и Ярослав Овсянников получили наказание в виде отстранения на один год условно.

Как сообщил президент команды Алексей Минин, с игроками, которые наказаны реальными сроками, будут расторгнуты контракты.

Барнаульское "Динамо" выступает в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в группе 4. Клуб после 17 туров занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 29 очков. В следующем туре "Динамо" 17 апреля примет "Волну" из Нижегородской области.