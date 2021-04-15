Левитин: ФМБА должно контролировать деятельность врачей, работающих со спортсменами

"Принятие США закона о преследовании [причастных к допингу иностранных спортсменов и врачей] относится и к врачам. Поэтому такие вопросы должны быть в центре внимания ФМБА, так как ответственность будет не на спортсменах, а на тех, кто их готовил. И врачи должны понимать ту ответственность", - сказал Левитин.

"Акт Родченкова", подписанный президентом США Дональдом Трампом и названный именем главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

По словам помощника президента РФ, сложностью в работе является и то, что не все российские спортсмены находятся в одном месте. "Это еще один вызов для вас, учитывая, что спортсмены будут в других странах в ожидании Игр. Медицинский контроль и помощь в условиях пандемии также являются вызовом для ФМБА. По организации такой работы нам надо будет собраться после коллегии и определиться, как мы будем работать", - отметил он.

"Уверен, необходимо взаимодействие с академией наук, инновационным центром на Воробьевых горах. Спорт уже не только спорт, а политика, и надо быть готовым по всем фронтам", - добавил Левитин.