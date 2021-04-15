Велогонщик Николаев стал 14-м российским спортсменом, отбывающим наказание за эритропоэтин

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России 2020 года по маунтинбайку в олимпийской дисциплине "кросс-кантри" Сергей Николаев, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стал 14-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

По информации ТАСС, спортсмен проходил внесоревновательное тестирование РУСАДА весной 2019 года в Греции, когда там проводилась одна из гонок, в которой Николаев принимал участие. Допинг-проба, взятая у спортсмена, показала наличие в его организме запрещенных веществ (эритропоэтина). Дисквалификация 33-летнего спортсмена действует с 19 января 2021 года.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от соревнований на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин, Ксения Савина, Анастасия Баздырева, Максим Александров, Максим Краснов и Вадим Улижов, гребцы Олег Жестков и Алексей Коровашков, велогонщики Евгений Кудрявцев и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт.