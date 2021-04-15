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НБА

Семикратный участник Матчей звезд НБА Олдридж завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Центровой, выбранный под вторым номером на драфте, почти всю карьеру провел в "Портленде" и "Сан-Антонио"
Ламаркус Олдридж AP Photo/Sue Ogrocki
Описание
Ламаркус Олдридж
© AP Photo/Sue Ogrocki

ТАСС, 15 апреля. Американский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Ламаркус Олдридж объявил о завершении карьеры в 35 лет из-за аритмии сердца. Об этом Олдридж написал в Twitter.

В 2007 году у него был выявлен синдром Вольфа - Паркинсона - Уайта, при котором может наблюдаться учащенное сердцебиение. Последнюю игру он провел 11 апреля против "Лос-Анджелес Лейкерс", после чего попал в больницу.

"Сейчас мне лучше, но то, что я испытал ночью после игры, - одно из самых страшных ощущений в моей жизни, - написал Олдридж. - Я принял сложное решение о завершении карьеры. В течение 15 лет я ставил баскетбол на первое место, но сейчас пришло время поставить на это место здоровье и семью".

Олдриджу 35 лет, ранее он играл за "Портленд" (2006-2015) и "Сан-Антонио" (2015-2021), в апреле 2021 года он был отчислен из "Сан-Антонио" и подписал контракт c "Бруклином". Американец семь раз принимал участие в Матчах звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). За всю карьеру в регулярных чемпионатах он в среднем за игру набирал 19,4 очка, делал 8,2 подбора, 2 передачи.

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