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Формула-1

Мазепин назвал болезненным моментом сход с трассы в первой гонке "Формуле-1"

Мазепин стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге гонки на Гран-при Бахрейна

ТАСС, 15 апреля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин назвал сход с трассы в гонке Гран-при Бахрейна болезненным моментом. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба "Формулы-1".

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Мазепин стартовал с 19-й позиции и вылетел с трассы на первом круге. Для российского спортсмена эта гонка была первой в "Формуле-1". Победителем первого этапа стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

"Да, я полностью забыл об этом, в том смысле, что я был явно очень расстроен, и все произошло очень быстро, - сказал Мазепин. - Момент, когда я понял, что сошел с трассы, был очень болезненным, но вы знаете, что в "Формуле-1" 23 гонки. Есть взлеты и падения, и важно извлечь как можно больше знаний из неудачного опыта, но не тащить за собой негатив, потому что это оставит вас в том месте, где вы были, когда пытались двигаться дальше. Так что да, пытаюсь двигаться вперед".

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP ("Хайтек джи-пи"), по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Имоле (Италия) с 16 по 18 апреля.

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