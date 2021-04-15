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Мировой футбол

Бывший глава ФИФА Блаттер не стал подавать апелляцию на последнее отстранение

В октябре вступит в силу новая шестилетняя дисквалификация

ТАСС, 15 апреля. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер не подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на последнее решение о его отстранении от футбольной деятельности. Об этом в Twitter сообщил журналист Associated Press Джейми Гарднер.

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24 марта судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала Блаттера и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке виновными в различных нарушениях кодекса этики федерации и отстранила их от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет 8 месяцев. Также они должны выплатить по 1 млн швейцарских франков в качестве штрафа. Блаттеру был предоставлен 21 день на обжалование решения.

Новое отстранение вступит в силу после истечения срока действия предыдущего - 8 октября 2021 года.

Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В 2015 году швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет.

Теги
Блаттер, ЙозефМировой футбол
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