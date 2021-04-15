"Арсенал" сыграет с "Вильярреалом" в полуфинале Лиги Европы

В ответном четвертьфинальном матче турнира "Арсенал" в гостях одержал крупную победу над чешской "Славией" со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Николя Пепе (18-я минута), Александр Ляказетт (21, с пенальти, 77) и Букайо Сака (24). Первый матч завершился вничью - 1:1.

Сака ракетой пролетел мимо защитника аккуратно уложил мяч в самый уголок «Арсенал» за шесть минут отправил три мяча в ворота «Славии» и решил все вопросы pic.twitter.com/OAMjtDPnWE

"Вильярреал" в 1/4 финала прошел хорватское "Динамо" из Загреба, которое по ходу текущего сезона Лиги Европы играло с двумя российскими командами. На групповом этапе соперником "Динамо" был московский ЦСКА, один матч завершился ничьей (1:1), а в другом команда из Загреба добилась победы (3:1). В плей-офф "Динамо" на стадии 1/16 финала выбило из турнира "Краснодар" (3:2, 1:0).

В ответном матче четвертьфинала "Вильярреал" обыграл "Динамо" со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Пако Алькасер (36-я минута) и Херард Морено (43), у проигравших отличился Мислав Оршич (75). В первой встрече испанцы также оказались сильнее (1:0).

Первые полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал турнира запланирован на 26 мая в польском Гданьске.