Предолимпийский чемпионат Европы по дзюдо стартует в Лиссабоне

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по дзюдо с участием спортсменов из 45 стран стартует в Лиссабоне. В турнире, который пройдет с 16 по 18 апреля, будут соревноваться 359 дзюдоистов, самыми многочисленными на предстоящем старте будут сборные России, Германии, Португалии и Испании.

Соревнования в Лиссабоне пройдут спустя всего полгода после чемпионата Европы в Праге, где россияне завоевали семь наград, обладателями золотых наград стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебряные медали на счету Яго Абуладзе (до 60 кг), Армана Адамяна (до 100 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг). Единственную бронзовую медаль российской команде принесла Мадина Таймазова (до 70 кг). Лиссабон уже принимал чемпионат Евроы в 2008 году, когда шестой титул чемпионата Европы в карьере завоевал тяжеловес Тамерлан Тменов (свыше 100 кг), серебро, также шестое в личной коллекции, взяла Теа Донгузашвили (свыше 78 кг), а также Вера Москалюк (до 78 кг), а бронзовую медаль - Алим Гаданов (до 66 кг).

В состав сборной России на чемпионат Европы в Лиссабоне вошли Яго Абуладзе (до 60 кг), Михаил Пуляев, Арам Григорян (до 66 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Среди женщин выступят Ирина Долгова, Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (до 78 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

Главный тренер мужской сборной России Хасанби Таов рассказал ТАСС в преддверии старта, что команда поделала всю подготовительную работу. "Осталось только выйти и побороться. Чемпионат Европы всегда интересен. В составе сборной России выступят опытные спортсмены, способные показать хорошую борьбу; надеюсь, что наша команда выступит также достойно как в прошлом году", - заявил Таов.

Главный тренер женской сборной Дмитрий Морозов отметил, что медальный план - это всегда условность. "Потому что все, кто сюда приехали, настроены бороться за медаль. Но самый правильный настрой - борьба в каждой предстоящей схватке, с максимальным результатом, который можно сделать, и переходить к следующей", - сказал Морозов.

Важной задачей для россиян в Лиссабоне станут рейтинговые очки для олимпийской квалификации. Победитель сможет заработать 700 очкво, серебряный призер - 490, бронзовый - 350. По решению Международной федерации дзюдо в 2020-2021 годах каждый спортсмен сможет записать на свой счет баллы, полученные на одном из двух континентальных чемпионатов, что должно мотивировать атлетов добиться лучшего результата.