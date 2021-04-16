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НХЛ

Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Россиянин в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" набрал три очка, оформив дубль и отдав одну результативную передачу
Артемий Панарин AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 16 апреля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Россиянин в домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (4:0) набрал три очка, оформив дубль и отдав одну результативную передачу. На данный момент в активе 29-летнего Панарина 46 очков (15 голов + 31 передача) в 32 матчах текущего сезона.

Второй звездой признан форвард "Бостона" Брэд Маршанд, на счету которого две шайбы в игре против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1).

Третьей звездой дня в лиге стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, который набрал 3 (2+1) очка и помог своей команде обыграть на выезде "Торонто" (5:2).

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