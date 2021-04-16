Морозов: женская сборная по дзюдо представлена на чемпионате Европы опытным составом

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по дзюдо представлена на чемпионате Европы в Лиссабоне опытным составом, которому предстоит борьба с соперницами высшего уровня во всех весовых категориях. Таким мнением с ТАСС перед стартом поделился главный тренер команды Дмитрий Морозов.

Женскую сборную России на турнире в Португалии представят Ирина Долгова, Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (до 78 кг) и Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

"Никого нет только в 52 кг, где лидером у нас является Наталья Кузютина - она восстанавливается после операции, это вынужденная ситуация. Из дебютантов у нас только тяжеловес Анжела Гаспарян, но она опытная девочка, готовая бороться на самом высоком уровне, остальные у нас выступали на чемпионатах Европы, кто-то даже не по разу, - рассказал Морозов. - Что касается жеребьевки, то никто никогда не знает, кому придется сложнее, и на бумаге это всегда выглядит по-разному, и в реальности каждый раз по-новому. У нас три сдвоенные категории, и ни в одной из них мы не попали в одну подгруппу - это уже хорошо".

"Участниц не так много, но практически с первой схватки у нас уже серьезные соперники. Некоторые страны здесь не представлены - виной тому и пандемия, и супернапряженный график, который начался в дзюдо после отмены карантина. Разные сборные по-разному выстраивают стратегию заключительных турниров. Но турнир в Лиссабоне очень представительный - соперники высшего уровня во всех весах", - подчеркнул Морозов.

Главный тренер отметил, что наиболее сложная задача в завоевании олимпийского рейтинга предстоит Гаспарян: "Самая сложная задача сейчас в тяжелом весе. Мы и ставим, и рискуем - Анжела борется практически все соревнования, не пропустила ни одного турнира и везде сражалась с настроением. Уверен, что тут будет драться на сто процентов".

Профессионалы, готовые к любым условиям

Комментируя условия, в которых проживает сборная России в Лиссабоне, Морозов рассказал: "Как обычно, все непросто - из отеля выходить нельзя. Мы приехали чуть пораньше - был ночной перелет, нужно было отоспаться, тренироваться начали уже на следующий день. Но тяжело не только нам, тяжело всем".

Разминочный зал для спортсменов расположен прямо в отеле - на первом этаже.

"Намного удобнее, когда зал прямо в гостинице, - отметил Морозов. - Условия здесь созданы отличные с учетом тех требований, которые приходится соблюдать из-за пандемии. Но не хватает хотя бы террасы, куда спортсмены могут выйти вне тренировки - с этим здесь сейчас сложно, но что ж делать, не в первый раз. Наши спортсмены профессионалы, и какими бы условия ни были, они всегда будут готовы".

Чемпионат Европы в Лиссабоне завершится 18 апреля. Помимо медальных задач, предолимпийский чемпионат Европы будет важен для россиян рейтинговыми очками для олимпийской квалификации. Победитель сможет получить 700 очков, серебряный призер - 490, а бронзовый - 350. По решению Международной федерации дзюдо в 2020 и 2021 годах каждый спортсмен может записать на свой счет баллы, полученные на одном из двух континентальных чемпионатов, что должно мотивировать атлетов добиться лучшего результата.