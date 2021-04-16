СAS сократил срок дисквалификации американского легкоатлета Коулмана

Коулман был дисквалифицирован решением независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) 27 октября сроком на два года. В ноябре легкоатлет подал апелляцию в CAS, которая была удовлетворена в пятницу. Срок дисквалификации 25-летнего атлета сокращен до полутора лет.

Причиной дисквалификации Коулмана стал пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев - 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Он не предоставил документы о своем местоположении для допинг-тестирования. Ранее спортсмен заявил, что не сдал последний тест, так как в тот день в установленный час для проверки ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел.

Панель CAS при рассмотрении апелляции учла, что допинг-офицер не позвонил спортсмену, что считается стандартной практикой при проведении тестов, но не является обязательным пунктом правил. Отмечается, что если бы спортсмену поступил звонок от офицера, то он успел бы в течение нужного часа прибыть домой для процедуры допинг-тестирования.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.