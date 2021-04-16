Чернышенко: программу Универсиады скорректируют ради комфорта и безопасности

"Универсиада должна пройти на высоком организационном уровне. Наша задача обеспечить комфорт и безопасность. Для этого сейчас необходима корректировка программы, соответствующие поручения даны", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Программа XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года нуждается в корректировке для обеспечения комфорта и безопасности участников, а также высокого организационного уровня. Такое мнение в пятницу высказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по подготовке к ее проведению, передается в сообщении аппарата вице-премьера РФ.

Чернышенко отметил, что правительство РФ выделяет почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. В порядок будут приведены фасады домов, расположенные по маршруту следования участников, правительству Свердловской области поручено до середины мая сформировать перечень этих зданий. Он уточнил, что на ремонт фасадов, по предварительным оценкам, планируется выделить 457 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что важным вопросом является вопрос использования строящихся объектов после Универсиады. "В частности, рассматривается вариант передачи общежитий и общественного центра Уральскому федеральному университету для создания современного кампуса "Новокольцовский", - добавили в аппарате.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В соревновательную программу входят состязания по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.