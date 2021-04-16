Аверины захватили лидерство в квалификации этапа Кубка мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Лидеры сборной России по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины делят первое место в квалификации после своего выступления в первый день этапа Кубка мира в Ташкенте. После двух упражнений в активе россиянок по 54,35 балла.

За упражнения с мячом Арина получила от судей 27,45 балла, за обруч - 26,90. Дина получила следующие оценки: мяч - 27,90, обруч - 26,45.

Промежуточное третье место занимает спортсменка из Белоруссии Анастасия Салос (51,10), четвертой идет ее соотечественница Алина Горносько (47,75). Соревнования продолжаются.

В первый день квалификации личного многоборья спортсменки показывают упражнения с обручем и мячом. В субботу гимнастки выступят с булавами и лентой.

В квалификации личного многоборья заявлена 51 гимнастка. Этап Кубка мира в Ташкенте завершится 18 апреля, когда будут разыграны медали в отдельных упражнениях.