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Олимпиада в Токио

Поздняков: цвета российского флага будут присутствовать на форме спортсменов на Олимпиаде

Форма российских олимпийцев была представлена в среду
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Цвета флага РФ будут присутствовать на форме российской команды на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил журналистам в Сочи президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Безусловно, слово "Россия" не будет присутствовать на форме, но цвета российского флага, логотип ОКР будут", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Поздняков подчеркнул, что также разработана форма для болельщиков, которые будут поддерживать спортсменов на фан-зонах в России.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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