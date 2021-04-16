Сбор в Турции для российских конькобежек отменен для из-за ограничений на авиаперелеты

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Члены женской сборной России по конькобежному спорту, тренирующиеся под руководством Павла Абраткевича, не поедут на апрельский сбор в Турцию из-за введенных Россией ограничений на авиасообщение с этой страной. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В группе Абраткевича тренируются рекордсменка мира Наталья Воронина, призеры чемпионатов мира Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева.

"Мы были вынуждены отменить сбор в Турции, который был уже сформирован, были уже запланированы даты выезда. Этот отказ связан с введением ограничений на авиаперелеты. Тренировочное мероприятие отменено, спортсмены из команды Абраткевича пока готовятся в местах своего пребывания. Уже все тренируются и втягиваются в новый сезон", - сказала Барышева.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.