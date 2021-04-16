"Аллея славы" олимпийских чемпионов открыта на курорте "Роза Хутор" в Сочи

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Обновленная "Аллея славы" олимпийских чемпионов открылась на главной площади курорта "Роза Хутор" в Сочи. Аллею открыл президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передает корр. ТАСС с церемонии.

Решение создать на курорте аллею в честь олимпийских чемпионов было принято еще во время проведения Олимпийских игр в 2014 году. В первую годовщину Олимпиады на курорте была открыта Аллея чемпионов - в брусчатке набережной появились персональные золотые звезды.

"В этом замечательном месте, в олимпийской столице России открывается обновленная "Аллея славы" российского спорта. Мне очень приятно, что именно здесь, где еще недавно проходили Игры, семь лет назад, здесь сегодня откроются барельефы звезд прошлого", - сказал Поздняков.

Автором обновленной "Аллеи славы" стали скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор". Согласно замыслу, золотые медали олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей разместились на ограждении набережной реки Мзымты.

На курорте "Роза Хутор" в 2014 году в рамках XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, почти треть от общего количества комплектов медалей, а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей.