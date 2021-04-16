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Олимпиада в Токио

Около 300-350 российских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио

Общая делегация составит порядка 600-650 человек
Президент ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС, архив
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС, архив

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 300-350 российских спортсменов примут участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил журналистам в Сочи президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В общей сложности мы ожидаем порядка 300-350 спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх", - сказал он, уточнив, что речь идет о российских спортсменах.

Кроме того, подчеркнул Поздняков, на Игры отправятся тренеры, врачи, массажисты. Общая делегация составит порядка 600-650 человек.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

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