Олимпийский комитет России рекомендует спортсменам пройти вакцинацию перед Играми

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Вакцинация не является обязательным условием для участия в Олимпиаде в Токио, но Олимпийский комитет России (ОКР) советует спортсменам ее пройти. Об этом заявил журналистам в Сочи президент ОКР Станислав Поздняков.

"Вакцинация происходит в плановом режиме, она не является обязательной для участия в Олимпийских играх. МОК [Международный олимпийский комитет] рекомендует вакцинацию для того, чтобы из-за вируса спортсмена в последний момент не сняли со старта. Мы настоятельно рекомендуем", - сказал Поздняков.

Он отметил, что Федеральным медико-биологическим агентством России созданы все условия для вакцинации сборных команд. "Активно призываем наших потенциальных кандидатов на поездку в Токио пройти вакцинацию для того, чтобы обезопасить себя уже в месте проведения, чтобы в действительности не было каких-то случайностей, которые смогли бы нарушить ход подготовки и не позволили бы принять участие в Олимпийских играх", - резюмировал Поздняков.