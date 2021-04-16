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Олимпиада в Токио

Олимпийский комитет России рекомендует спортсменам пройти вакцинацию перед Играми

Глава ОКР Станислав Поздняков отметил, что Федеральным медико-биологическим агентством России созданы все условия для вакцинации сборных команд
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Вакцинация не является обязательным условием для участия в Олимпиаде в Токио, но Олимпийский комитет России (ОКР) советует спортсменам ее пройти. Об этом заявил журналистам в Сочи президент ОКР Станислав Поздняков.

"Вакцинация происходит в плановом режиме, она не является обязательной для участия в Олимпийских играх. МОК [Международный олимпийский комитет] рекомендует вакцинацию для того, чтобы из-за вируса спортсмена в последний момент не сняли со старта. Мы настоятельно рекомендуем", - сказал Поздняков.

Он отметил, что Федеральным медико-биологическим агентством России созданы все условия для вакцинации сборных команд. "Активно призываем наших потенциальных кандидатов на поездку в Токио пройти вакцинацию для того, чтобы обезопасить себя уже в месте проведения, чтобы в действительности не было каких-то случайностей, которые смогли бы нарушить ход подготовки и не позволили бы принять участие в Олимпийских играх", - резюмировал Поздняков.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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