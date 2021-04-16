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Олимпиада в Токио

Олимпийский комитет России прорабатывает логистику заезда сборной на Игры в Токио

На сегодняшний день заезд планируется осуществить за пять дней до начала соревнований

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) взаимодействует со спортивными федерациями и оргкомитетом Игр в Токио по вопросу логистики заезда и выезда российских спортсменов в олимпийскую деревню. Об этом в пятницу сообщил журналистам в Сочи президент ОКР Станислав Поздняков.

"Задача очень непростая для всех нас, для спортсменов, для федераций, олимпийского комитета - настроить правильную логистику заезда и выезда. Поэтому мы сейчас активно работаем как с нашими спортивными федерациями, так и с организационным комитетом в Токио для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для нашей делегации".

Поздняков добавил, что на сегодняшний день заезд планируется осуществить за пять дней до начала соревнований, а выезд - не позднее чем через два дня после их окончания.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
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