Брусникина: Мировая серия по синхронному плаванию в Казани организована на высоком уровне

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Этап Мировой серии по синхронному плаванию в Казани организован на высоком уровне с учетом мер против распространения коронавируса, на стартах присутствует COVID-офицер Международной федерации плавания (FINA), который следит за соблюдением правил безопасности. Об этом сообщила журналистам первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

"На оргкомитет легла колоссальная задача, но я просто уверена, что со всеми условиями, со всеми трудностями оргкомитет как всегда справился на отлично. В отличие от предыдущих наших международных соревнований здесь в Казани присутствует COVID-офицер FINA, который следит за соблюдением всех необходимых правил", - сказала Брусникина.

По ее словам, основная задача стартов - показать, что Россия может успешно и безопасно проводить подобные турниры, а синхронное плавание вернулось в формат живых соревнований.

Этап Мировой серии FINA по синхронному плаванию и чемпионат России по синхронному плаванию 2021 года проходит в Казани 16-18 апреля.