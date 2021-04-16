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Летние олимпийские виды спорта

Тменов назвал общим горем для всех дзюдоистов кончину олимпийского чемпиона Новикова

Известный спортсмен скончался на 72-м году жизни

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в тяжелом весе Тамерлан Тменов считает большой потерей для всей семьи дзюдо кончину олимпийского чемпиона Монреаля Сергея Новикова. Об этом он рассказал ТАСС.

Олимпийский чемпион 1976 года в весовой категории свыше 93 кг, многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Новиков скончался на 72-м году жизни.

"Мне неизвестна точная причина смерти этого великого спортсмена, но я знаю, что до этого у него был инсульт, - сообщил Тменов. - Мы очень часто общались с ним, он мне всегда помогал советами, делился секретами спортивного долголетия. И я всегда его очень внимательно выслушивал, все-таки это был спортсмен высокого ранга, я относился к нему как к наставнику. Его уход из жизни - это большая потеря для всей нашей большой семьи дзюдо, это общее горе".

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