СМИ: защитник "Ромы" Смоллинг стал жертвой вооруженного ограбления

ТАСС, 16 апреля. Вооруженные преступники ночью проникли в дом футболиста итальянской "Ромы" Криса Смоллинга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, грабители ворвались в дом проживающего в центре Рима игрока, когда в нем находились сам Смоллинг, а также его жена и двухлетний сын. Английский футболист был вынужден открыть преступникам сейф, из которого были похищены часы Rolex и различные драгоценности. В районе пяти часов утра пятницы жена Смоллинга вызвала полицию, которая открыла дело по данному инциденту.

Смоллингу 31 год, он выступает за "Рому" с лета 2019 года. В составе "Манчестер Юнайтед" он дважды становился чемпионом Англии, по разу победителем Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка футбольной лиги, трижды выиграл суперкубок страны.