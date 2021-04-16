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Чемпионат Европы по дзюдо

Минута молчания в память о чемпионе Игр дзюдоисте Новикове пройдет на чемпионате Европы

Спортсмен скончался на 72-м году жизни

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Минута молчания в память о чемпионе Олимпийских игр в Монреале Сергее Новикове состоится перед торжественной церемонией открытия чемпионата Европы по дзюдо в Лиссабоне. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Олимпийский чемпион 1976 года в весовой категории свыше 93 кг, трехкратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Новиков скончался на 72-м году жизни.

"Минута молчания в память о Сергее Петровиче пройдет сегодня перед церемонией открытия чемпионата Европы", - сообщили в оргкомитете.

Чемпионат Европы в Лиссабоне пройдет с 16 по 18 апреля.

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