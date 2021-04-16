Новый сезон баскетбольного Еврокубка будет проведен в обновленном формате

ТАСС, 16 апреля. Клубы баскетбольного Еврокубка согласовали новую модель проведения турнира. Как сообщает пресс-служба Евролиги, сезон-2021/22 пройдет уже в обновленном формате.

В новом сезоне примут участие 20 команд, а не 24. Они будут поделены на две группы по 10 команд, которые проведут регулярный чемпионат в два круга. Клубы, занявшие с первого по восьмое места, выйдут в плей-офф турнира.

Все игры плей-офф будут проводиться в формате одного матча. Чемпион и серебряный призер турнира в следующем сезоне сыграют в Евролиге.

Планируется, что новый сезон Еврокубка начнется в конце октября 2021 года и завершится к середине - концу мая.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги. В нынешнем сезоне казанский УНИКС сыграет в финале с "Монако". Серия пройдет до двух побед, встречи состоятся 27, 30 апреля и, если потребуется, 5 мая.