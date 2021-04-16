Буцаев покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Нефтехимик"

ТАСС, 16 апреля. Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также команду покинули тренеры Александр Завьялов и Павел Костичкин.

Буцаеву 50 лет, он возглавлял "Нефтехимик" с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне клуб из Нижнекамска под его руководством с 40 очками после 60 игр занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел плей-офф КХЛ. В сезоне-2018/19 "Нефтехимик" также не смог выйти в плей-офф. В прошлом сезоне, который не был доигран из-за коронавируса, клуб проиграл казанскому "Ак Барсу" в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

Ранее Буцаев работал в клубах КХЛ ЦСКА (2012-2013) и "Сочи" (2014-2017).

В качестве игрока Буцаев выигрывал Олимпийские игры 1992 года, также он является чемпионом мира (1993) и чемпионом Европы (1991).