Российский дзюдоист Абуладзе заявил, что разочарован третьим местом на чемпионате Европы

ЛИССАБОН, 16 апреля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Яго Абуладзе, выступающий в весовой категории до 60 кг, разочарован своим результатом на чемпионате Европы в Лиссабоне, он ждал от себя большего после серебра прошлогоднего турнира в Праге. Об этом дзюдоист рассказал ТАСС после выступления.

В нынешнем сезоне Абуладзе был победителем на двух турнирах "Большого шлема" в Париже и Ташкенте. В первой схватке россиянин выиграл иппоном у словенца Давида Старклея, но во второй схватке уступил болгарину Яниславу Герчеву, чем лишил себя права на выход в финал. В схватке за бронзу Абуладзе уже на второй минуте иппоном вырвал победу у израильтянина Матана Коколяева.

"После серебра ноябрьского чемпионата Европы в Праге настраивался на золотую медаль, да и вообще моя цель на любом турнире всегда золото, - рассказал Абуладзе. - Да, медаль - это всегда хорошо, это психологически как-то удовлетворяет, но золото - это совсем другое, это значит, что ты чемпион".

Абуладзе считает причиной неудачи собственные ошибки: "Я был хорошо, нормально готов, но допустил тактические ошибки, пытался сделать то, что говорили тренеры, выполнить поставленные задачи, не получилось - в результате два раза попался".

На вопрос, как дзюдоист расценивает свои шансы на попадание на Олимпиаду, Абуладзе ответил: "Все решения за тренерами. У нас в сборной здоровая конкуренция, мы всегда друг друга поддерживаем. Так что сейчас вернемся, пара дней и снова сборы - подготовка к следующему турниру".