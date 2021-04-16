Российские синхронистки проведут заключительный сбор перед Олимпиадой в Улан-Удэ

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Сборы российских синхронисток перед Олимпийскими играми в Токио пройдут в конце июня в Улан-Удэ. Об этом журналистам в пятницу сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

"Уже пятого [мая] мы уедем на чемпионат Европы, так что все - после чемпионата. Через несколько дней, в конце июня мы уезжаем в Улан-Удэ на заключительный сбор", - сказала она.

Покровская отметила, что во время пандемии сборная тренировалось на "Озере Круглом". "Спасибо, что нам дают возможность там спокойно тренироваться, и мы пережили этот очень сложный сезон. Именно на этой базе, где были созданы все условия для нашей спокойной работы", - добавила она.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Будапеште с 10 по 23 мая. Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа.