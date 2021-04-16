{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Тренер Ромашиной и Колесниченко заявила, что в программе синхронисток на ОИ будут сюрпризы

По словам Татьяны Данченко, выступление дуэта на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани было лучшим за последнее время
Татьяна Данченко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Данченко
© Антон Новодережкин/ТАСС

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Выступление дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани было лучшим за последнее время, в программе синхронисток к Олимпийским играм в Токио будут сюрпризы. Об этом журналистам сообщила тренер спортсменок Татьяна Данченко.

"Это был лучший, наверное, прогон за то время, что мы готовили эту программу - максимальная собранность и концентрация, я очень довольна. Конечно, к Олимпиаде мы еще пару сюрпризов всем устроим, соперники пусть не расслабляются, что это окончательный вариант", - сказала она журналистам.

По словам тренера, успешное выступление в атмосфере международных соревнований позволяет надеяться на успехи в грядущей Олимпиаде.

"Безусловно, такая психологическая нагрузка может быть получена только на старте, потому что сидят судьи, смотрят специалисты и увидит весь мир по FINA TV. Поэтому, конечно, эта оценка всего мирового сообщества очень сильно давит. Когда они под таким давлением собираются и делают прилично, это, конечно, внушает нам радость", - добавила тренер.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Теги
Олимпиада в Токио
ATP
Кафельников: Рублев в матче с Надалем показал теннис уровня первой ракетки мира
Вице-президент Федерации тенниса России отметил, что у Андрея Рублева большие шансы выиграть турнир в Монте-Карло
Кафельников: Рублев в матче с Надалем показал теннис уровня первой ракетки мира
Читать полностью