Тренер Ромашиной и Колесниченко заявила, что в программе синхронисток на ОИ будут сюрпризы

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Выступление дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани было лучшим за последнее время, в программе синхронисток к Олимпийским играм в Токио будут сюрпризы. Об этом журналистам сообщила тренер спортсменок Татьяна Данченко.

"Это был лучший, наверное, прогон за то время, что мы готовили эту программу - максимальная собранность и концентрация, я очень довольна. Конечно, к Олимпиаде мы еще пару сюрпризов всем устроим, соперники пусть не расслабляются, что это окончательный вариант", - сказала она журналистам.

По словам тренера, успешное выступление в атмосфере международных соревнований позволяет надеяться на успехи в грядущей Олимпиаде.

"Безусловно, такая психологическая нагрузка может быть получена только на старте, потому что сидят судьи, смотрят специалисты и увидит весь мир по FINA TV. Поэтому, конечно, эта оценка всего мирового сообщества очень сильно давит. Когда они под таким давлением собираются и делают прилично, это, конечно, внушает нам радость", - добавила тренер.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.