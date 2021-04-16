Покровская рассказала о сложностях возвращения Пацкевич в синхронное плавание

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Александра Пацкевич не подвела команду на этапе Мировой серии в Казани. Спортсменке было труднее всего выступать на стартах после перерыва, но она проявила характер, сообщила журналистам главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Пацкевич взяла паузу в карьере после чемпионата мира 2017 года в Будапеште, где в дуэте со Светланой Колесниченко она завоевала два золота. Осенью 2019 года спортсменка приняла решение вернуться в синхронное плавание.

"Она молодец, ей, конечно, труднее всего, потому что у нее большой был перерыв - раз, рождение ребенка - два, но она, как видите, выдержала, не подвела. Она вообще - железный Феликс. У нас какие-то все, тьфу-тьфу, железные девчонки, молодцы", - сказала она.

Этап Мировой серии по синхронному плаванию и чемпионат России проходит в Казани 16-18 апреля.