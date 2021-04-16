Участники фестиваля ГТО среди трудовых коллективов рассказали о подготовке к мероприятию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Участники Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных и муниципальных служащих усиленно готовятся к мероприятию. Об этом ТАСС рассказали организаторы фестиваля.

Удмуртию на мероприятии представят работники Ижевского электромеханического завода "Купол". По словам сотрудников, фестиваль - серьезное и волнительное событие, так как команда ставит перед собой максимальные цели и начала подготовку с января.

"На Россию едем впервые, и ребята очень волнуются, такого опыта еще нет, прошлый год у нас сорвался по известным причинам, но постараемся выступить максимально успешно, очень жаль, что отменили десятую ступень, у нас в этой возрастной группе тоже очень хорошие спортсмены. В целом настроение у команды отличное, подготовка идет полным ходом в свободное от работы время, едем за новыми впечатлениями и, надеемся, за медалями", - рассказали участники.

Руководство госкорпорации "Росатом", команда которой стала чемпионом второго фестиваля ГТО, считает, что фестиваль является отличной мотивацией вернуть хорошую форму на фоне отсутствия спортивных мероприятий. "Сейчас при подготовке делается акцент на те упражнения, которые будут на Всероссийском фестивале трудовых коллективов. Я как руководитель спортивной организации "Атом-спорт" и идейный вдохновитель отраслевого спорта привыкла ставить перед собой (так как сама являюсь ЗМС РФ и чемпионкой мира по синхронному плаванию) и перед командой высокие цели, для достижения которых подбираем отраслевых спортсменов, способных достойно выступить, показать высокие результаты и подчеркнуть имидж госкорпорации - как единой, достойной и сильной команды во всех смыслах", - рассказала исполнительный директор АНО "Атом-спорт" Светлана Петрачина.

Кемеровскую область представит команда КАО "Азот". Сотрудники компании регулярно участвуют в Спартакиадах и фестивалях ГТО. "Руководство серьезно подходит к физподготовке рабочих. Спорт для наших сотрудников не просто важен, а является обязательным ежедневным ритуалом. Команда КАО "Азот" уверена в своих силах", - заявил генеральный директор компании Игорь Безух.

Фестиваль ГТО состоится в Уфе с 12 по 20 мая. Участники личного первенства, занявшие с первого по третье места, будут награждены медалями, призами Минспорта и дипломами организаторов фестиваля. Команды, занявшие с первого по третье места в общекомандном зачете, будут награждены кубками Минспорта и дополнительными подарками, участники команд - медалями Минспорта и дипломами организатора фестиваля. Команда, занявшая первое место в общем зачете по сумме очков, будет награждена переходящим кубком.