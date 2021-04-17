Чемпион Bellator Немков заявил, что допустил ошибки в поединке против Дэвиса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боец Вадим Немков допустил несколько ошибок в победном поединке против Фила Дэвиса на турнире Bellator 257. Об этом Немков заявил после боя.

Россиянин победил Дэвиса единогласным решением судей в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Немков является действующим чемпионом организации. Победитель Гран-при получит $1 млн.

"Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, я боем доволен, но есть ошибки. Знал, что бой продлится все раундов, его тяжело нокаутировать, я распределял силы на весь бой", - сказал Немков.

Следующий соперник Немкова определится в поединке между Йоэлем Ромеро и Энтони Джонсоном, который пройдет 8 мая.