{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Чемпион Bellator Немков заявил, что допустил ошибки в поединке против Дэвиса

Россиянин победил Дэвиса единогласным решением судей в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский боец Вадим Немков допустил несколько ошибок в победном поединке против Фила Дэвиса на турнире Bellator 257. Об этом Немков заявил после боя.

Россиянин победил Дэвиса единогласным решением судей в четвертьфинале Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Немков является действующим чемпионом организации. Победитель Гран-при получит $1 млн.

"Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, я боем доволен, но есть ошибки. Знал, что бой продлится все раундов, его тяжело нокаутировать, я распределял силы на весь бой", - сказал Немков.

Следующий соперник Немкова определится в поединке между Йоэлем Ромеро и Энтони Джонсоном, который пройдет 8 мая.

Теги
ММА
Массовый спорт
Участники из провинций Шаньдун и Гуандун стали победителями марафона в Хайкоу
По данным организаторов, в марафоне, который состоялся 11 апреля, приняли участие порядка 18 тыс. человек
Читать полностью