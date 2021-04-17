Участники из провинций Шаньдун и Гуандун стали победителями марафона в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 17 апреля. /ТАСС/. Уроженец провинции Шаньдун Лю Чао стал победителем марафона в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Как сообщил информационный портал PanPay, бегун преодолел дистанцию за 2 часа 29 минут 33 секунды.

Победителем марафона в женском забеге стала жительница Шэньчжэня (провинция Гуандун, юг КНР) Цзян Силань с результатом 2 часа 58 минут 9 секунд.

По данным организаторов, в марафоне этого года, который состоялся 11 апреля, приняли участие порядка 18 тыс. человек. Программа соревнований включала три дистанции: полный марафон, полумарафон и мини-марафон. На полную дистанцию вышли порядка 4 тыс. человек, в полумарафоне приняли участие около 6 тыс. участников, остальные 8 тыс. человек вышли на дистанцию мини-марафона протяженностью 2,5 км.

Забег стартовал в 06:00 по местному времени. Вдоль маршрута были оборудованы специальные пункты, где участники могли взять воду и легкие закуски из фруктов. Как сообщили организаторы, для соревнований было заготовлено 300 кг джекфрута, 500 кг манго, 2 тонны арбуза, около 15 тыс. штук фруктового льда, порядка 12 тыс. порций коктейлей с пастой из бобов мунг.

В декабре прошлого года на Хайнане в городах Санья и Даньчжоу также прошли марафоны, участие в которых в общей сложности приняли порядка 28 тыс. человек.