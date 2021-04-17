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НХЛ

Нападающий "Монреаля" Тоффоли признан первой звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня стал голкипер "Бостона" Джереми Свэйман, третьей - нападающий "Миннесоты" Ник Бонино

ТАСС, 17 апреля. Канадский нападающий "Монреаля" Тайлер Тоффоли признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на субботу "Монреаль" дома обыграл "Калгари" (2:1) в матче регулярного чемпионата. Тоффоли записал на свой счет два гола. Всего на счету 28-летнего канадца в текущем сезоне 32 очка (21 шайба + 11 передач).

Второй звездой дня признан голкипер "Бостона" Джереми Свэйман, который отразил 25 бросков по своим воротам, не пропустив ни одной шайбы в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:0).

Третьей звездой дня стал нападающий "Миннесоты" Ник Бонино. Форвард забил гол и отдал передачу в матче против "Сан-Хосе" (3:2).

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