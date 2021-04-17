В "Фиорентине" отказались назвать сроки возвращения Кокорина на поле

ТАСС, 17 апреля. Точные сроки восстановления российского нападающего итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александра Кокорина остаются неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба "Фиорентины", комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

"У нас пока нет сроков возвращения Кокорина на поле. Мы смотрим шаг за шагом. Сколько матчей он пропустит, еще тоже неизвестно", - говорится в заявлении клуба.

Последний матч Кокорин провел 5 февраля. В начале марта стало известно, что футболист усугубил травму прямой мышцы бедра левой ноги и покинул расположение "Фиорентины", чтобы пройти лечение в Риме. В конце марта футболист вернулся к тренировкам после пройденного курса лечения.

Кокорину 30 лет, он выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В текущем сезоне он отыграл три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.

В субботу идущая 15-й в таблице чемпионата Италии "Фиорентина" сыграет на выезде с "Сассуоло", 20 апреля команда встретится в гостях с "Вероной", 25 апреля - дома с "Ювентусом".