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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Москвина довольна прокатами Мишиной и Галлямова на командном чемпионате мира

Действующие чемпионы мира выиграли соревнования спортивных пар на турнире
Тамара Москвина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тамара Москвина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы выполнили поставленную задачу и победили на командном чемпионате мира (World Team Trophy) в Осаке, результаты говорят сами за себя. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

Сборная России победила в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), третье - фигуристы из Японии (107). Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на турнире.

"Результаты командного чемпионата мира сами за себя говорят. Была задача занять первое место, и команда заняла первое место, все ребята - молодцы. Что касается Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, то выше первого места им было не прыгнуть. Так что, конечно, их прокатами я довольна", - сказала Москвина.

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Москвина, Тамара НиколаевнаКомандный чемпионат мира по фигурному катанию
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