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Единая лига ВТБ

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 103:94 в пользу краснодарского клуба
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 103:94 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене "Баскет-Холл" в Краснодаре в присутствии 2 333 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стали форвард хозяев Миндаугас Кузминскас и форвард гостей Торнике Шенгелия, набравшие по 25 очков.

В составе ЦСКА игру из-за травм пропустили центровые Джоэль Боломбой и Никола Милутинов и защитник Дэниел Хэкетт. Защитник Майк Джеймс не участвовал в матче из-за отстранения тренерским штабом, защитник Янис Стрелниекс находится вне заявки на Единую лигу ВТБ.

"Локомотив-Кубань" одержал восьмую победу подряд в турнире и с 17 победами в 23 играх поднялся на третье место. ЦСКА с 16 победами опустился на четвертую строчку. Ранее петербургский "Зенит" обеспечил себе первое место, в активе клуба 19 побед в 23 матчах.

Регулярный чемпионат завершится 25 апреля, в плей-офф выйдут восемь команд из 13. В заключительном туре Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" на выезде сыграет с казанским УНИКСом, ЦСКА дома примет "Нижний Новгород". Армейцы 21 и 23 апреля проведут первые два матча против турецкого "Фенербахче" в 1/4 финала Евролиги.

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