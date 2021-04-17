"СКА-Хабаровск" обыграл "Чертаново" в матче ФНЛ. Впервые игру лиги судила женщина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московское "Чертаново" проиграло команде "СКА-Хабаровск" со счетом 0:4 в домашнем матче 37-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей мячи забили Дмитрий Барков (16-я минута), Артемий Малеев (34), Эдуард Булия (45+1) и Евгений Назаров (65).

На игре работала арбитр Анастасия Пустовойтова. Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ.

"СКА-Хабаровск" с 53 очками в 37 играх занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, "Чертаново" с 25 очками находится на 21-м месте. Лидируют с 85 очками после 36 матчей самарские "Крылья Советов".

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова работала на игре финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной" в 2019 году, неоднократно судила матчи молодежного первенства и первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Результаты других матчей игрового дня: "Томь" (Томск) - "Велес" (Москва) - 0:0; "Енисей" (Красноярск) - "Оренбург" - 1:2; "Иртыш" (Омск) - "Балтика" (Калининград) - 0:1; "Крылья Советов" (Самара) - "Факел" (Воронеж) - 5:1; "Спартак-2" (Москва) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:0; "Текстильщик" (Иваново) - "Шинник" (Ярославль) - 0:0.