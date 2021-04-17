{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянка Давыдова стала второй на чемпионате Европы по дзюдо

В финале весовой категории до 63 кг она проиграла словенке Тине Трстеняк

ЛИССАБОН, 17 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Давыдова заняла второе место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходят в Лиссабоне.

В финальной схватке россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2016 года словенке Тине Трстеняк. Бронзовые награды завоевали представительница Нидерландов Санне Вермеер и Андрея Лески из Словении.

Давыдовой 30 лет, она впервые завоевала награду чемпионата Европы в индивидуальном первенстве. Также на ее счету золото и серебро в командных соревнованиях. В 2017 году Давыдова стала чемпионкой России, помимо этого на ее счету одна серебряная и четыре бронзовые награды национального первенства.

Чемпионат Европы проходит в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.

Теги
Летние олимпийские виды спортаЧемпионат Европы по дзюдо
Чемпионат Европы по дзюдо
Россиянка Таймазова стала третьей на чемпионате Европы по дзюдо
Победу в весовой категории до 70 кг одержала Санне ван Дейк из Нидерландов
Читать полностью