Россиянка Давыдова стала второй на чемпионате Европы по дзюдо

ЛИССАБОН, 17 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Давыдова заняла второе место в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по дзюдо. Соревнования проходят в Лиссабоне.

В финальной схватке россиянка проиграла олимпийской чемпионке 2016 года словенке Тине Трстеняк. Бронзовые награды завоевали представительница Нидерландов Санне Вермеер и Андрея Лески из Словении.

Давыдовой 30 лет, она впервые завоевала награду чемпионата Европы в индивидуальном первенстве. Также на ее счету золото и серебро в командных соревнованиях. В 2017 году Давыдова стала чемпионкой России, помимо этого на ее счету одна серебряная и четыре бронзовые награды национального первенства.

Чемпионат Европы проходит в Лиссабоне с 16 по 18 апреля.