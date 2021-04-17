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Футбол на Украине

Киевское "Динамо" впервые с 2018 года обыграло "Шахтер" в чемпионате Украины по футболу

Встреча завершилась победой киевского клуба со счетом 1:0

ТАСС, 17 апреля. Киевское "Динамо" обыграло со счетом 1:0 донецкий "Шахтер" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч прошел на Олимпийском стадионе в Киеве, который является домашним и для "Динамо".

Единственный гол на счету Карлоса Де Пены (34-я минута, с пенальти).

Киевляне не могли обыграть "Шахтер" в чемпионате страны на протяжении восьми игр (2 ничьи, 6 поражений). Последний раз "Динамо" обыгрывало донецкий клуб в августе 2018 года (1:0).

"Динамо" с 13 победами подряд возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков в 22 матчах. Последний раз команда уступала в первенстве 8 ноября прошлого года, проиграв дома "Шахтеру" (0:3). Донецкий клуб идет вторым с 45 очками в активе.

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