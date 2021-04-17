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Чемпионат Европы по дзюдо

Дзюдоистка Таймазова отметила, что ее совсем не радует вторая бронза чемпионата Европы

Спортсменка была третьей и на турнире прошлого года

ЛИССАБОН, 17 апреля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова призналась, что вторая бронзовая медаль чемпионата Европы ее совсем не радует, но плюсы в этом результате она все-таки нашла. Об этом Таймазова рассказала ТАСС после выступления на соревнованиях в Лиссабоне.

В схватке за выход в финал Таймазова уступила Ларе Цветко из Хорватии, в поединке за бронзу россиянке побороться не довелось - нидерландка Ким Поллинг отказалась от схватки из-за травмы.

"Я слишком сильно хотела выиграть, торопилась, недооценила [Цветко], - рассказала Таймазова. - Допустила много тактических ошибок по захватам. Второй раз становиться бронзовым призером чемпионата Европы не так радостно".

"И все-таки плюс в том, что увидела здесь свои слабые места, поняла над чем работать. Буду исправлять их, готовиться к Играм, исключая все эти нюансы", - отметила дзюдоистка.

На вопрос ТАСС об олимпийских перспективах Таймазова ответила: "Не люблю зарекаться, но думаю, что шанс попасть в сборную у меня есть".

Таймазова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года, также в активе спортсменки серебро турнира "Мастерс" в Дохе и "Большого шлема" в Тбилиси.

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